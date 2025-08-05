Вместе с рекламными рассылками операторы стали блокировать сервисные СМС

Вступившие с 1 августа требования к операторам связи по ограничению спам-рассылок привели к блокировке большинства СМС-сообщений, в том числе от банков и сервисов, рассказал «Ъ» источник в одном из операторов связи. По его словам, операторы блокируют уведомления о двухфакторной аутентификации и коды подтверждения.

Другой собеседник «Ъ» в телеком-отрасли пояснил, что операторы реализуют формальные требования закон. Он уточнил, что изменения требуют ограничить массовые рассылки «без уточнения их характера», и операторы вынуждены блокировать любые автоматизированные рассылки коммерческих сообщений, потому что «иная реализация нормы будет считаться нарушением».

Операторы настаивают, что просто соблюдают требования законодательства, а для решения проблемы спама нужно утвердить отдельные категории сообщений, которые подлежат блокировке. В Минцифры сказали, что находятся «в контакте с операторами связи» и следят за тем, как они реализуют новую функцию.

Подробности — в материале «Ъ» «Спам обрывает связь».