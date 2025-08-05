Спам обрывает связь

Новые требования к операторам связи по ограничению спам-рассылок привели к блокировке большинства СМС-сообщений, в том числе от банков и сервисов, а также кодов подтверждения и других уведомлений. Операторы настаивают, что просто соблюдают требования законодательства, а для решения проблемы спама нужно утвердить отдельные категории сообщений, которые подлежат блокировке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вместо блокировки отдельных рекламных рассылок (запрет на массовые СМС-рассылки вступил в силу с 1 августа.— “Ъ”) операторы блокируют абонентам все СМС — уведомления от банков и сервисов, о двухфакторной аутентификации и другие, кроме обязательных от госслужб, рассказал “Ъ” источник в одном из операторов связи. Другой собеседник “Ъ” в телеком-отрасли объясняет, что операторы в данном случае реализуют формальные требования закона: «Изменения требуют ограничить массовые рассылки без уточнения их характера, поэтому операторы вынуждены блокировать любые А2Р-рассылки (автоматизированные рассылки коммерческих сообщений.— “Ъ”), а иная реализация нормы будет считаться нарушением».

С 1 августа россияне могут отказаться от массовых рассылок СМС-сообщений, для этого они могут направить оператору связи заявление.

В «Вымпелкоме» “Ъ” сказали, что реализовали «сбалансированный подход по отказу от СМС-рассылок в рамках принятого ФЗ, а способ отказа соответствует правилам оказания услуг связи». В поддержке оператора корреспонденту “Ъ” сказали, что сообщения от «банков и "Госуслуг" будут приходить». В МТС отказались от комментариев, однако на сайте компании “Ъ” обратил внимание на информацию о бесплатной услуге, которая блокирует все СМС-сообщения, кроме сообщений от МЧС и «Госуслуг». В описании отдельно указано, что «при подключенной услуге не приходят сообщения от банков, коды подтверждения и другие важные СМС».

«Требования закона таковы, что отказ клиента от получения рассылок распространяется абсолютно на все СМС, поступающие не с номеров обычных пользователей, за рядом исключений: информирование операторов по процессу переноса номеров (MNP) и о законодательных требованиях, связанных с обслуживанием, рассылки по инициативе органов власти»,— сказали в Т2. В «МегаФоне» добавили, что законом не предусмотрено разделение на типы рассылок, «поэтому при получении заявки мы обязаны прекратить доставку любых СМС-рассылок».

«Чтобы инструмент с запретом спам-рассылок представлял наибольшую ценность для абонента, необходимо установить его право отказываться не просто от массовых рассылок, а от определенных их категорий»,— считает представитель «Т-Мобайла» (виртуальный оператор Т-Банка). Этот же аспект необходимо предусмотреть и в предстоящих изменениях, касающихся массовых звонков. «Проблема не в самом законе, а в отсутствии подзаконной нормативной базы, разграничивающей категории сообщений. В отсутствие таких классификаторов операторы действуют на опережение, чтобы избежать штрафов»,— считает управляющий партнер адвокатского бюро a.t.Legal Николай Титов.

В Минцифры находятся «в контакте с операторами связи» и следят за тем, как они реализуют новую функцию, сказали в министерстве: «По закону возможность запрета на рассылки должна быть доступна для абонентов всех операторов. Отказаться от нее можно в любой момент».

В опрошенных “Ъ” компаниях пока не наблюдают проблем с новым регулированием. В «Яндексе» «не фиксируют роста количества обращений». В компании Hot-WiFi (публичные точки доступа) говорят, что могут решить проблему другими методами — через звонки или путем авторизации через ID банков. В РЖД и Федеральной пассажирской компании добавили, что «информируют пассажиров об изменениях в графике движения поездов по реквизитам, оставленным при оформлении билетов, в том числе СМС». В «Почте России» перевели «высокий процент коммуникации в пуш-уведомления в мобильном приложении». В «Авито» объяснили, что «эффект в подобных кейсах проявляется на более длительном горизонте». В VK, Ozon отказались от комментариев. В Альфа-банке, ВТБ, «Сбере», ПСБ, РСХБ, Wildberries не ответили на запрос “Ъ”.

Алексей Жабин