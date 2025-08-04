В Минпросвещения заявили о сохранении часов изучения родных языков в школах

В российских школах с 1 сентября будет сохранен объем изучения родных языков (языков народов России) для первоклассников, сообщили в Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Изменяется форма проведения занятий,— пояснили в министерстве. — Один час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для первоклассников. Соответствующие рекомендации направлены в субъекты РФ».

«Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно,— заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.— Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса».

По действующим сейчас правилам у первоклассников в первой четверти в зависимости от плана отведено один-два часа на изучение родного языка или литературы. С 1 сентября станет на один час меньше. Нововведение, заложенное в приказе Минпросвещения, вызвало неоднозначную реакцию регионов, после чего министерство выступило с отдельными разъяснениями.

Подробнее — в материале «Язык до министерства довел».

Иван Тяжлов