Язык до министерства довел

Минпросвещения разъяснило решение сократить количество часов, которые отводятся на изучение родного языка и родной литературы в первых классах. Вступающее в силу 1 сентября нововведение ранее вызвало опасения у властей Татарстана, Якутии, Марий Эл и других республик. В министерстве “Ъ” объяснили: сокращение потребовалось для соответствия санитарным нормам, в которых прописаны требования к образовательному процессу. Предметы можно по-прежнему изучать на внеурочных занятиях, поясняют в Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В мае Минпросвещения разместило на regulation.gov.ru (и впоследствии утвердило приказом №704) новую редакцию федеральных образовательных программ начального общего образования — в них прописаны требования к образовательному процессу. Среди прочих изменений ведомство скорректировало нагрузку для первоклассников в первой четверти.

Согласно действующим правилам, из пяти вариантов учебных планов для начальной школы в трех заложена возможность изучения родного языка (татарского, башкирского, адыгейского, алтайского и так далее) и родной литературы. На эти предметы по действующим пока правилам в первой четверти в зависимости от плана отведено один-два академических часа, то есть урок (у первоклассников 35–40 минут, у остальных школьников — 45 минут) в неделю.

С 1 сентября у первоклассников станет на один час меньше.

К примеру, в одном из планов сейчас отводится два часа на изучение родного языка, с сентября остается час (в пересчете на год — 51 час вместо 59).

В другом предусмотрен один урок родной литературы в неделю, но с сентября ее в первой четверти вообще не будет, зато она останется в остальных четвертях (в пересчете на год — 25 часов родной литературы вместо 33).

На этапе обсуждения проекта приказа ведомство не поясняло нововведения. После публикации документа на изменения отреагировали регионы.

17 июля министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что направит в Минпросвещения обращение с просьбой сохранить объем изучения родного языка. Зампред комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева утверждала, что сокращение часов на изучение родных языков может «нанести ущерб национальностям». “Ъ” запросил позицию других республик. В министерстве образования и науки Марий Эл сообщили, что также выступают за сохранение прежних часов изучения родного рынка.

Позицию Татарстана разделяет и министерство образования и науки Якутии. В министерстве образования и науки Республики Алтай сообщили, что ранее «неоднократно» высказывали позицию о сохранении часов преподавания родного языка. Общественное движение Якутии «Ийэ тыл кэскилэ» («Будущее родного языка») также обратилось с письмом к министру просвещения Сергею Кравцову с просьбой сохранить количество часов.

По данным Минпросвещения, в школах более 2,5 млн учеников осваивают родные языки как отдельные учебные предметы и во время внеурочных занятий. В зависимости от школы ведется обучение русскому языку как государственному языку РФ; русскому языку как родному языку; обучение родному языку, имеющему статус государственного языка республики; обучение родному языку этнических меньшинств (например, татарскому в Башкортостане, удмуртскому — в Татарстане); обучение родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В некоторых регионах (например, в Башкирии и Якутии) помимо предмета «Родной язык» введена дисциплина «Государственный язык республики РФ».

Отвечая на запрос “Ъ”, в Минпросвещения пояснили: нормативы нагрузки для первоклассников скорректированы для того, чтобы соответствовать СанПиН, в которых прописаны требования к обучению в школах. Согласно этому документу, объем ежедневной максимальной нагрузки для обучающихся в первом классе не должен превышать четырех уроков, или 20 часов в неделю. 21 час допустим только в том случае, если лишний урок — физкультура. Таким образом, следует из пояснений, чтобы выполнить требования СанПиН, нужно было «пожертвовать» часом какого-то одного предмета: выбор пал именно на родной язык и родную литературу.

«Недостаток двигательной нагрузки оказывает серьезное влияние на формирующийся организм ребенка и представляет угрозу для его здоровья,— пояснили “Ъ” в Минпросвещения.— Поэтому школа вправе ввести дополнительный час в недельную нагрузку обучающихся, если он связан с двигательной активностью». В ведомстве подчеркнули, что школа может использовать внеурочную деятельность (часть образовательного процесса, которая проводится в свободное от основных занятий время) для преподавания родного языка. Министерство обращает внимание, что начиная со второго класса изменений в части изучения родного языка и родной литературы нет.

Иван Буранов; Полина Ячменникова; корсеть “Ъ”