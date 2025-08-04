Организаторы фестиваля Signal рассказали о новых требованиях по безопасности

Организаторы музыкального фестиваля Signal на территории арт-парка Никола-Ленивец в Калужской области заявили, что официального запрета на проведение мероприятия нет. «Сложная обстановка» в регионе привела к необходимости «дополнительных требований по безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля Signal Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

«На основании них (требований по безопасности.— “Ъ”) разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области»,— заявили в пресс-службе фестиваля.

Ранее глава администрации Дзержинского района Калужской области, где находится площадка проведения фестиваля, Егор Вирков сообщил, что несколько ведомств, отвечающих за безопасность отказали организаторам Signal в согласовании проведения мероприятия. По его словам, о решении властей они были извещены «еще в начале апреля».

Signal позиционируется как фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства. Он был запланирован на 14–18 августа. На фестивале анонсировали восемь сцен для более чем 300 артистов. На сайте мероприятия до сих пор можно купить билеты: четырехдневный абонемент для одного человека стоит 13,9 тыс. руб.