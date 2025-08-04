Фестиваль Signal в Никола-Ленивце оказался под угрозой отмены

Глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков сообщил, что несколько ведомств, отвечающих за безопасность, отказали в согласовании фестиваля Signal на территории арт-парка Никола-Ленивец. Организаторы мероприятия, по словам господина Виркова, были извещены об отказе в согласовании «еще в начале апреля».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль Signal. Фотография 2020 года.

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal Фестиваль Signal. Фотография 2020 года.

Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

Из сообщения Егора Виркова во «ВКонтакте» следует, что согласование отказались выдать «с целью обеспечения противодействия терроризму» и в связи «с трагическими инцидентами, произошедшими в прошлые годы». Господин Вирков обратил внимание на потенциальные риски, связанные с использование беспилотников. По его словам, это может представлять угрозу жизни и здоровью участников и посетителей фестиваля.

Основатель Signal — промоутер Сергей Фадеев. Signal позиционируется как фестиваль современной музыки, архитектуры и искусства. Он запланирован на 14-18 августа. На фестивале анонсировали восемь сцен, более 300 артистов. Организаторы ожидают до 20 тыс. посетителей. На сайте мероприятия до сих пор можно купить билеты: на одного человека на все четыре дня — 13,9 тыс. руб. В соцсетях фестиваля сообщение об отказе в согласовании никак не комментируется.

Администрация парка Никола-Ленивец сообщила, что все вопросы о билетах и услугах «следует адресовать организаторам» Signal. «Арт-парк не имеет финансовых взаимоотношений с фестивалем "Сигнал 2025". Мы искренне сочувствуем всем, у кого сорвалась запланированная и долгожданная поездка»,— говорится в сообщении площадки.

Что именно глава администрации Дзержинского района Егор Вирков имел в виду, когда упоминал о «трагических инцидентах», не ясно. В прошлом году на афтепати на территории рядом с Signal погиб Руслан Досаев, который работал барменом на фестивале. В июне 2025 года следователи закрыли дело, назвав причиной смерти мужчины сердечную болезнь. Однако после обращения родственников к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину расследование было возобновлено.