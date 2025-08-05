Ввод торговых площадей в Москве в 2026 году может сократиться на 70%

Объем ввода торговой недвижимости в Москве в 2026 году может снизиться до 76 тыс. кв. м — на 70% меньше, чем в 2025-м, прогнозируют аналитики CMWP. Основная причина — отсутствие новых проектов на фоне высокой ключевой ставки и роста затрат на строительство.

Срок окупаемости торговых центров увеличился до 12–14 лет, отмечают в Союзе торговых центров. Одновременно ритейлеры сокращают площади: к концу 2026 года вакансия в торгцентрах Москвы достигнет 7,2%, прибавив 1,2 п. п. Новые объекты едва заполняются: вакантность в них достигает 30%.

Операторы переориентируются на арендаторов из сферы досуга и общепита, которые сейчас занимают до 36% площадей в новых комплексах. При этом ставки аренды остаются высокими — 9–25 тыс. руб. за кв. м в год, что вынуждает сети пересматривать условия.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Магазины удаляются от центра».