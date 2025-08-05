Магазины удаляются от центра

Рынок торговой недвижимости, демонстрирующий рекордные объемы ввода на протяжении всего 2025 года, похоже, готовится к сложным временам. К концу будущего года в Москве появится всего 76 тыс. кв. м торговых площадей — на 70% меньше, чем в 2025 году. Рыночная обстановка не позволяет девелоперам начинать новые проекты, а арендаторы не особо нуждаются в новых помещениях: они, наоборот, стремятся оптимизировать количество магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам 2026 года объемы ввода торговой недвижимости в Москве могут снизиться на 70% год к году, до 76 тыс. кв. м, сообщили “Ъ” в консалтинговой компании CMWP. Прогнозируемый объем нового строительства — это завершение реализации всех заявленных ранее проектов, подчеркивает руководитель департамента исследований и аналитики консалтинговой компании IBC Real Estate Екатерина Ногай. Она добавляет, что девелоперы сейчас практически не объявляют о старте строительства новых объектов.

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Это обусловлено замедлением активности девелоперов: высокая ключевая ставка ЦБ не позволяет им реализовывать рентабельные проекты, поясняет член управления Ассоциации участников рынка коммерческой недвижимости Никита Рудь. Сейчас срок окупаемости торгового комплекса составляет 12–14 лет, добавляет вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин. Дополнительное давление на застройщиков оказывает значительный рост цен на оборудование и рабочую силу, добавляет операционный директор сети торгово-развлекательных комплексов «Парк Хаус» Елена Енина.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что сложившийся на рынке торговой недвижимости расклад вряд ли изменится на горизонте ближайших лет, что повлечет за собой дальнейшее снижение объемов ввода таких объектов.

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Несмотря на выраженное падение нового строительства торговых центров, доля свободных площадей в них к концу 2026 года увеличится на 1,2 процентного пункта, до 7,2%, прогнозирует руководитель департамента исследований и аналитики CMWP Полина Афанасьева. По ее словам, это результат рекордных объемов ввода торговой недвижимости в 2025 году — новым объектам нужно время на заполнение арендаторами. Сейчас вакантность в новых объектах составляет около 30%, подсчитала Екатерина Ногай.

Прогнозируемый в 2026 году рост вакантности объясняется растущей конкуренцией между традиционным ритейлом и маркетплейсами, считает директор отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORE.XP Евгения Прилуцкая. Сейчас ритейлеры заняты оптимизацией своих пространств: они закрывают точки в менее успешных объектах, запрашивают у операторов торгцентров пересмотр коммерческих условий, сокращают площади своих магазинов и приостанавливают развитие сетей, отмечает Елена Енина. Давление на арендаторов оказывают высокие арендные ставки — это особенно критично для брендов, испытывающих недостаток оборотных средств, добавляет Полина Афанасьева. Например, сеть парфюмерии и косметики «Иль де Ботэ» из-за снижения продаж и растущей конкуренции вынуждена была обратиться к операторам торговых комплексов с просьбой снизить арендные ставки на занимаемых площадках (см. “Ъ” от 9 июля). По данным NF Group, ставки в столичных торгцентрах в первой половине 2025 года составляют 9–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

Сложившаяся обстановка заставляет операторов торговых центров адаптироваться и смещать фокус на арендаторов из сферы досуга и развлечений, говорит Евгения Прилуцкая. По подсчетам госпожи Ногай, сейчас в новых комплексах Москвы спортивные пространства занимают около 21% от общего объема помещений, арендаторы из сферы общепита и продуктовые магазины — 15% и 13% соответственно.

София Мешкова