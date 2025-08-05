Сбор с интернет-рекламы может принести российскому бюджету до 25 млрд руб. в год

Новый 3-процентный сбор с доходов от интернет-рекламы, введенный с апреля 2025 года, по оценкам участников рынка, может принести в бюджет до 25 млрд рублей ежегодно. По данным Роскомнадзора, в реестр плательщиков уже внесены 55 тыс. компаний.

Крупные игроки рынка прогнозируют, что отчисления за II квартал составят 4–7,5 млрд рублей. Starlink и NMi Group ожидают, что годовой сбор достигнет 20–25 млрд рублей, тогда как МТС AdTech оценивает его скромнее — в 10–12 млрд рублей.

Роскомнадзор подтвердил, что механизм расчета работает, но отметил проблемы с оформлением цепочек договоров между рекламодателями и исполнителями. За ошибки в отчетности предусмотрена административная ответственность, а неуплата будет взыскиваться через суд.

24 июля было опубликовано постановление правительства с перечнем критериев, которые разграничивают рекламу и информацию в интернете. Оно пока еще не утверждено.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Программа добровольных отчислений».