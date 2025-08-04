Сборная России по футболу сыграет с Иорданией

Сборная России по футболу 4 сентября проведет товарищеский матч со сборной Иордании, сообщили в Иорданской футбольной ассоциации (ИФА).

Пресс-служба ИФА пишет, что для нее матч против России будет частью подготовки к чемпионату мира по футболу в 2026 году. Иордания впервые отобралась на мировое первенство, следующий его розыгрыш пройдет в США, Канаде и Мексике В рейтинге ФИФА сборная Иордании занимает 64-е место, Россия — 35-е.

Российская сборная с 2022 года проводит только товарищеские матчи. В 2025 году команда уже сыграла с Гренадой (5:0), Замбией (5:0), Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1). Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз ведет переговоры о проведении матча со сборной Катара.