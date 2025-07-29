Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Катара

Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с Футбольной ассоциацией Катара о проведении товарищеского матча между национальными сборными в сентябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировка национальной сборной России по футболу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тренировка национальной сборной России по футболу

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Встреча может пройти на стадионе «Аль-Садд» в Катаре. По информации источника, «какие-то дополнительные детали будут известны в ближайшие дни».

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Национальная команда Катара располагается на 53-й строчке.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине. В сентябре 2023 года команды России и Катара провели товарищеский матч, который завершился со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эль-Джануб».

Таисия Орлова