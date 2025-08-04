В Москве простились с театральным режиссером Юрием Ереминым

В Театре Моссовета состоялось прощание с народным артистом РСФСР Юрием Ереминым. Он скончался 1 августа на 82-м году жизни после продолжительной болезни. Последние 25 лет господин Еремин был режиссером Театра Моссовета, а с 2016 по 2020 год входил в режиссерскую коллегию театра вместе с Сергеем Юрским и Андреем Кончаловским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Гроб режиссера возвышался на сцене среди траурных венков — их направили коллективы РАМТа, Театра имени Пушкина, МХТ имени Чехова и ГИТИСа. Ведущий зачитал послание худрука РАМТа Алексея Бородина: «Его спектакли — это всегда особый мир, свежий взгляд, свободная фантазия и полет воображения. Он, как никто другой, умел работать с актерами, объединять их вокруг спектакля, заражать своими идеями».

Церемонию прощания посетили: народная артистка РФ Ольга Остроумова, заслуженные артистки РФ Ольга Кабо, Евгения Крюкова и Ольга Анохина, а также актеры Анна Михайловская, Алексей Трофимов и Нил Кропалов. «Юрий Иванович был мастером. Сегодня это уходящее мастерство. Он был мастером большой сцены. Он мыслил объемами большой сцены, ее задачей»,— отмечала со сцены госпожа Анохина. Проститься с режиссером пришли и его многочисленные ученики — выпускники режиссерского факультета Театрального института имени Щукина.

Юрий Еремин родился в 1944 году в Коломне. В 1971 году он окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в труппу Московского ТЮЗа. Затем возглавлял ТЮЗ и Драматический театр имени Горького в Ростове-на-Дону. В 1980-е режиссер вернулся в Москву, где руководил Центральным академическим театром Советской Армии, а затем был главным режиссером Московского драматического театра имени Пушкина. За свою жизнь он поставил более 100 спектаклей, многие из которых — по произведениям русской классики. Спектакль «Палата №6» по рассказу Антона Чехова, выпущенный в конце 1980-х годов, с успехом был показан на театральных фестивалях Франции, Швейцарии, Бельгии, Италии, США и принес ему международную известность.

После отпевания Юрия Еремина похоронили на Миусском кладбище.

Полина Ячменникова