ФАС может повысить продажу бензина на бирже до 17%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучает вопрос повышения норматива продаж бензина на бирже. Показатель может вырасти с 15% до 17%, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Увеличение норматива продаж сырья на бирже рассматривается как одна из мер стабилизации топливного рынка. По оценке ФАС, инициатива поспособствует прозрачности ценообразования и сокращению рисков необоснованного роста цен.

На данный момент норматива продаж на бирже для автомобильного бензина достигает 15%, для дизельного топлива — 16%. Поручение повысить обязательный минимум объема продаж до 17% в конце июля дал вице-премьер Александр Новак.