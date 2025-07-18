Новак поручил увеличить продажу бензина на бирже

Вице-премьер России Александр Новак предложил увеличить долю бензина, который нефтяные компании обязаны продавать на бирже. Текущий норматив в 15% следует повысить до 17%, убежден господин Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Вице-премьер дал соответствующее поручение 9 июля на заседании штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Ответственны за его выполнение Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минэнерго и Петербургская биржа, следует из документа, который есть в распоряжении РБК.

Александр Новак также поручил ведомствам заняться разработкой биржевого механизма против повышения цен на бензин. Если темп роста цены на торгах превысит 10% от первой стартовой месяца, то стартовая цена следующего торгового дня автоматически откатится до показателя начала месяца.

Нормативы на продажу распространяются не только на бензин, но и на дизтопливо, авиакеросин и сжиженный углеводородный газ. В прошлой раз ФАС и Минэнерго корректировали нормативы на продажу топлива в начале 2024 года. Тогда объемы продаж дизельного топлива были увеличены с 12,5% до 16%.