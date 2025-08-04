Двух бойцов ВСУ осудили за нападение на Курскую область

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 17 и 16 годам строгого режима украинских военнослужащих Виталия Костенко и Петра Полинкевича. Их признали виновными в совершении терактов в Курской области. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, сообщили в военной прокуратуре.

Бойцы ВСУ в декабре прошлого года проникли в Курскую область и проследовали в село Черкасская Конопелька. Там они с другими украинскими военнослужащими удерживали огневые позиции, наблюдали за действиями ВС РФ и запугивали мирных жителей. Через несколько дней фигурантов взяли в плен российские военнослужащие.

Бои в Курской области шли с августа 2024 по апрель 2025 года. По данным СКР, промежуточный ущерб от нападения составляет 3 млрд руб. Против бойцов ВСУ возбуждено более 600 уголовных дел, из них 213 уже направили в суд. Приговоры вынесли в отношении более чем 230 военнослужащих.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Никита Черненко