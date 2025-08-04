Ограничения на продажу алкоголя в Вологде могут привести к росту черного рынка

Закрытие лицензированных магазинов по продаже алкогольных напитков приведет к появлению альтернативных каналов продаж вне правового поля, то есть продаж нелегальной продукции, считают в Росалкогольтабакконтроле. Об этом в ведомстве заявили в ответ на вопрос «Ъ» о последствиях закрытия алкомаркетов «Красное & Белое» в Вологодской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О том, что ритейлер уходит из региона, запросив аннулирование лицензии на продажу алкоголя в области, сообщил местный губернатор Георгий Филимонов. Основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников, в свою очередь, опроверг эту информацию.

С 1 марта 2025 года в Вологодской области ужесточена продажа алкоголя: теперь по будням купить его можно только с 12:00 до 14:00. По этой причине сеть «Красное & Белое» стала сокращать число своих магазинов в регионе: на начало июля 2025 года, по данным «Infoline-Аналитики», функционировало 58 точек продаж, в то время как в начале текущего года — 144. В «Infoline-Аналитике» отмечают, что закрыть часть алкомаркетов в Вологодской области вынуждены и другие федеральные и региональные игроки.

Георгий Филимонов мотивирует свою инициативу сохранением здоровья жителей региона. «За нами правда, здравый смысл и священная необходимость»,— заявлял губернатор в интервью «Ъ» в ноябре 2024 года. В то же время в Росалкогольтабакконтроле убеждены, что рост нелегальной продукции, который может последовать после закрытия официальных алкомаркетов, приведет к диаметрально противоположным последствиям. «Это будет нести реальную угрозу для здоровья и жизни потребителей вследствие роста продаж нелегальной продукции»,— резюмируют в федеральной службе.

Владимир Комаров