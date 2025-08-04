Губернатор Филимонов предложил открывать кафе вместо магазинов «Красное & Белое»

«Рекомендую отдавать предпочтения бизнесу, который развивается в сфере общественного питания»,— заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Так он ответил на вопрос, не пострадает ли от закрытия в регионе магазинов «Красное & Белое» местный бизнес, в том числе владельцы недвижимости в сегменте стрит-ритейла. «Владельцам помещений, в которых размещались магазины сети, предлагаем взвешенно подходить к вопросам аренды»,— подчеркнул чиновник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Губернатор также пообещал оказать таким предпринимателям на открытие кафе, пекарни, ресторана поддержку в получении льготного займа по региональной программе «5:3:3». Участники этой программы смогут получить целевые микрокредиты до 5 млн руб. на три года под 3% годовых для покупки оборудования и обустройства заведений общепита. Она запущена специально для вологодских предпринимателей, перепрофилирующих закрытые алкомаркеты в заведения иного формата.

В то же время Георгий Филимонов заявил, что жителям Вологодской области, которые потеряют рабочие места в связи с ликвидацией магазинов, власти помогут с поиском работы. «Правительство области готово сопровождать каждого работника компании и подобрать вакансии исходя из личных предпочтений»,— утверждает губернатор.

Георгий Филимонов заявил 4 августа, что ООО «Альфа-М», управляющее магазинами «Красное & Белое», подало заявление на досрочное прекращение лицензии на продажу алкоголя в Вологодской области. А основатель «Красного & Белого» Сергей Студенников сразу же проинформировал журналистов, что сеть не прекращает работу в Вологодской области.

Власти Вологодской области с 1 марта 2025 года ужесточили продажу алкоголя в регионе: теперь по будням купить его можно только с 12:00 до 14:00. После этого закрылись 346 алкомаркетов.

Владимир Комаров