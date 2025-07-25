При вторжении армии Украины в Курскую область погиб 331 мирный житель

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что итогом вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область стала гибель 331 человека. Пострадали от действий военнослужащих свыше 550 человек, сказал он в интервью «РИА Новости».

Сотрудники СКР сейчас расследуют больше 610 уголовных дел о действиях армии Украины, добавил он. В это число также входят дела в отношении иностранных наемников, а также военнослужащих, позволивших обстреливать территории Курской области.

Бои с в Курской области начались 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го регион был полностью освобожден.

Как жители курского приграничья пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».