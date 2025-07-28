В Вологодской области запретили продавать алкоголь сети «Красное и Белое»

В Вологодской области 25 июля было приостановлено действие лицензии компании «Красное и Белое» на розничную продажу алкоголя. Об этом в Telegram-канале сегодня сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.

«Магазины продолжают работать, но алкоголь продавать не могут»,— написал господин Филимонов. Он объяснил, что ограничения введены в ответ на нарушения, допущенные компанией. Потеря лицензии коснулась 58 магазинов на территории региона.

Ранее Георгий Филимонов в интервью РБК обвинил владельцев алкомаркетов в «алкогольном терроризме» и возложил на них вину за «глубокую демографическую деградацию страны». В том же интервью губернатор вступил в заочную дискуссию с совладельцем сети «Красное и Белое» Сергеем Студенниковым об уровне трезвости россиян.

В Вологодской области с марта действует особый режим продажи спиртного. В будние дни алкоголь в регионе можно купить только с 12:00 до 14:00. В апреле корреспондент «Ъ» рассказал о существовании в Вологодчине черного рынка алкоголя при участии таксистов. В качестве журналистского эксперимента в период действия ограничений были куплены на вынос настойка боярышника, пиво «Ирландский красный эль», «Жигулевское бочковое», «Жатецкий гусь», водка «Пять озер», «Родные озера», и коньяк «Киновский». Позднее власти Вологодской области назвали эти результаты «нерепрезентативными».

Подробнее об алкогольных ограничениях в регионе — в материале «Полусухой полузакон».