Цены на вторичное жилье в России могут вырасти на 10% после снижения ставки ЦБ

Спрос на вторичное жилье с момента снижения ключевой ставки Банка России (ЦБ) увеличился на 15-20%. Сезонный интерес может «перегреть» рынок, и цены на вторичное жилье вырастут на 10%, сообщили «Известиям» эксперты в отрасли.

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, на интерес к покупке квартир повлияли пересмотренные выплаты по ипотеке с учетом 18-процентной ключевой ставки. Однако вторичное жилье, по данным статистики, собираются приобретать также на деньги с депозитов. Так часть средств со вкладов начнет возвращаться на рынок недвижимости.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров рассказал изданию, что на рынке наблюдается эффект отложенного спроса. Активность клиентов по просмотрам номеров телефонов и объявлений выросла по сравнению с маем на 10,5%. Эксперт на рынке недвижимости «Флип» Евгений Шавнев сообщил о росте спроса на вторичную недвижимость на уровне 4-6% по сравнению с началом июля.

Независимый эксперт Наталья Круглова подчеркнула, что предложение на рынке вторичной недвижимости не успевает за спросом. Ситуация дефицита также скажется на средней цене за квадратный метр.

25 июля ЦБ снизил ключевую ставку с 20% до 18%. По прогнозу регулятора, в 2025 году средняя ключевая ставка будет 18,8–19,6% годовых, в 2026-м — 12–13% годовых.