ЦБ снизил ключевую ставку до 18%

Банк России снизил ключевую ставку до 18%. Решение принято на заседании совета директоров.

«Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста»,— говорится в заявлении ЦБ.

При этом Центробанк намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. По прогнозу регулятора, в 2025 году средняя ключевая ставка будет 18,8–19,6% годовых, в 2026 — 12–13% годовых.

Произошла ошибка загрузки данных по ключевой ставке. Как менялась ключевая ставка Источник: ЦБ РФ

В прошлый раз ЦБ снижал ключевую ставку 6 июня — до 20%. Перед этим в течение семи месяцев показатель держался на рекордном уровне 21%. Тогда глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточняла, что регулятор не отходит от принципов жесткой кредитно-денежной политики.