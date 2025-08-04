Главу Центра развития туризма Башкирии оставили под арестом

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения директору АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслану Юнусову. В конце июля Советский райсуд Уфы арестовал господина Юнусова, а также его заместителя, директора АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артура Идельбева и директора АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова до 22 сентября.

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Информации об обжаловании меры пресечения со стороны господ Идельбаева и Куватова нет.

Как сообщал «Ъ-Уфа», они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для организации глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Выделенные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены, полагает следствие.

Сегодня стало известно, что Зухра Гордиенко, назначенная в мае прошлого года министром предпринимательства и туризма Башкирии, оставила должность из-за перехода на другую работу.

Венера Хисамова