Зухра Гордиенко оставила пост министра предпринимательства и туризма Башкирии

48-летняя Зухра Гордиенко, в мае прошлого года назначенная министром предпринимательства и туризма Башкирии, оставила должность в связи с переходом на другую работу. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров сегодня на совещании в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

До работы министром госпожа Гордиенко возглавляла администрацию Кигинского района.

Новым министром предпринимательства и туризма стала Светлана Верещагина, ранее работавшая заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

Идэль Гумеров