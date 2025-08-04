Зухра Гордиенко оставила пост министра предпринимательства и туризма Башкирии
48-летняя Зухра Гордиенко, в мае прошлого года назначенная министром предпринимательства и туризма Башкирии, оставила должность в связи с переходом на другую работу. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров сегодня на совещании в региональном правительстве.
Экс-министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко
Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ
До работы министром госпожа Гордиенко возглавляла администрацию Кигинского района.
Новым министром предпринимательства и туризма стала Светлана Верещагина, ранее работавшая заместителем министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.