Дело на миллионы

Управление СКР по Башкирии раскрыло подробности задержания руководителей автономной некоммерческой организации «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова и его заместителя и по совместительству директора АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артура Идельбаева, а также директора АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова. По данным ведомства, они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере: вместо строительства в республике глэмпингов и кемпингов они присвоили 26 млн руб. субсидий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев

Директор геопарка «Торатау» Артур Идельбаев



Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии предъявил обвинение директору АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслану Юнусову, его заместителю и директору АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артуру Идельбеву, директору АНО «Проектный офис» Ильнуру Куватову и предпринимателю по фамилии Маликов. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным пресс-службы СКР по Башкирии, в 2023–2024 годах фигуранты уголовного дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе республики. В заявках, отмечают в пресс-службе СКР, «указывались заведомо ложные сведения о планируемой деятельности и объемах инвестиций». В пресс-службе МВД РФ сообщили, что, «несмотря на истечение срока освоения средств в декабре 2024 года, строительство объекта так и не начато». «Для придания видимости надлежащего освоения бюджетных денежных средств и достижения указанных целей обвиняемые заключили фиктивные договоры подряда и поставки юрт по заниженной стоимости, которые они перемещали между районами»,— пояснили в СКР. В МВД добавили: «Для сокрытия хищения в региональное министерство предпринимательства и туризма направлялись подложные отчеты о выполненных работах и освоении бюджетных средств».

По данным СКР и МВД, 26 млн руб., выделенные из бюджета республики на возведение построек, были похищены.

Преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей СК, оперативников УФСБ и МВД республики.

Руслан Юнусов, Артур Идельбев и Ильнур Куватов арестованы. Четвертому обвиняемому — господину Маликову — избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Найти фамилии адвокатов обвиняемых оперативно не удалось.

О задержании господина Идельбаева стало известно 24 июля. Телеканал НТВ распространил оперативную съемку его задержания: сотрудники силового подразделения ФСБ задержали его на улице.

Официальных сообщений об этом до сегодняшнего дня не было.

Незадолго до этого сотрудники правоохранительных органов проводили выемку документации в министерстве туризма и предпринимательства Башкирии. Глава министерства Зухра Гордиенко поясняла журналистам, что силовики интересовались реализацией федерального нацпроекта «Туризм и гостеприимство» и взаимоотношениями министерства с республиканским Центром развития туризма.

Центр развития туризма Республики Башкортостан был создан в конце 2020 года с целью «предоставления услуг в сфере туризма, содействия его развитию и расширению туристического потенциала Республики Башкортостан», указано на его сайте. «Одной из приоритетных задач центра является создание и реализация программ развития въездного туризма, популяризация туристских ресурсов и продвижение туристских продуктов на внутреннем и мировом туристских рынках»,— отмечено на сайте организации.

Это уже не первые представители туристической отрасли республики, ставшие фигурантами уголовного дела.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее два руководителя коммерческих организаций и предприниматель, работающие в сфере туризма, были задержаны по обвинению в мошенничестве с бюджетными субсидиями на развитие туризма. Это директор ООО «Урал-Тенгри» Александр Гончаров, директор ООО «Тенгри» Алевтина Емельянова и предприниматель Светлана Мусеева. Обвиняемые завышали объемы фактически предоставленных туристических услуг в отчетах, предоставляемых уполномоченной организации. По версии следствия, они незаконно получили более 27 млн руб. компенсации.

Булат Баширов