Белгородского вице-губернатора Сергея Дядькина направили в руководство «Барса»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков направил своего заместителя Сергея Дядькина в руководство добровольческого отряда «Барс-Белгород». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Дядькин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Сергей Дядькин

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам губернатора, решение принято для координации работы по защите населения приграничных районов. Опыт господина Дядькина в вопросах теробороны и взаимодействия с силовыми структурами поможет властям муниципалитетов в этом.

Сергей Дядькин родился в Белгороде, получил два высших образования. В 2000–2002 годах проходил службу в вооруженных силах РФ, участвовал в антитеррористических операциях. С середины 2000-х годов он занимал различные руководящие должности в крупных компаниях, включая АО «Группа Е4», ПАО «Газпром», АО «Русал», АО «Волготанкер». В 2019 году перешел в ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» на должность заместителя директора, а затем возглавил ПАО «Мотовилихинские заводы» в качестве управляющего директора. С апреля прошлого года является заместителем губернатора Белгородской области по региональной безопасности.

В начале июля в «Барс-Белгород» вступил глава управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области Алексей Чернявский.

О том, почему и на каких условиях чиновники макрорегиона заключают контракты с «Барсом»,— в публикации«Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова