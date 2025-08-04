В России объявили в розыск четырех экс-министров обороны Украины

МВД России разыскивает четырех человек, которые в разное время, начиная с 2014 года, занимали пост министра обороны Украины. В базе ведомства появились карточки Михаила Коваля, Степана Полторака, Андрея Загороднюка и Валерия Гелетея.

Отмечено, что указанные лица «разыскиваются по статье УК». По какой именно, не уточняется.

Михаил Коваль занимал должность министра обороны Украины с марта по июнь 2014 года, затем на пост заступил Валерий Гелетей и проработал до октября того же года. Степан Полторак был министром до августа 2019 года. Его сменил Андрей Загороднюк, он возглавлял министерство до марта 2020 года.

В феврале 2024 года СКР заочно предъявил обвинения господам Ковалю и Гелетею. Ведомство считает, что они совершили преступления против мира и безопасности, а именно «координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году».