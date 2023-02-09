СКР заочно обвинил экс-глав Минобороны Украины в преступлениях против мирных жителей

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения бывшему исполняющему обязанности Минобороны Украины Михаилу Ковалю и экс-министру обороны Украины Валерию Гелетею. Ведомство считает, что они совершили преступления против мира и безопасности человечества, а именно «координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году». Также заочно обвинения предъявлены командиру 92-й отдельной механизированной бригады Павлу Федосенко.

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«Материалами уголовного дела подтверждаются факты гибели 700 мирных жителей и ранения не менее 500 человек в период, когда Гелетей руководил обстрелами и авиаударами по территориям ДНР и ЛНР»,— говорится в сообщении СКР по итогам оперативного совещания главы ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

Михаил Коваль исполнял обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Валерий Гелетей возглавлял Минобороны Украины с июля по октябрь 2014 года. После этого, до 2019 года, был начальником управления госохраны Украины.

Леонид Уварчев