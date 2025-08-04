Полиция: в ДТП с автобусом на ж/д переезде в Ленобласти погибла 68-летняя женщина

По уточненным данным, в результате ДТП с участием туристического автобуса на ж/д перегоне «Олонец – Лодейное Поле» на 254 километре Мурманского шоссе в Ленинградской области погибла 68-летняя женщина. Об этом сообщили 4 августа в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным полиции, автобус, перевозивший туристов в монастырь Александра Свирского, выехал на запрещающий сигнал светофора на железнодорожный переезд, не успел его пересечь и был сбит грузовым составом.

В салоне автобуса находилось 37 пассажиров, из них двое детей, они не пострадали. Различные травмы получили 12 человек. При этом, по информации комитета по здравоохранению Ленобласти, пострадавших в результате ДТП насчитывается 16. Семеро находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент на месте происшествия работают правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Андрей Цедрик