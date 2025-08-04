По факту ДТП с участием автобуса на переезде в Ленобласти возбудили уголовное дело

Полиция Ленинградской области возбудила уголовное дело после столкновения туристического автобуса с грузовым железнодорожным составом. В происшествии нашли признаки нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

По информации регионального управления МВД РФ, автобус и поезд столкнулись 4 августа в 6:21. Все произошло на перегоне «Олонец-Лодейное Поле» на 254 км по Мурманскому шоссе. Туристы следовали в монастырь Александра Свирского.

Предварительно установлено, что автобус во время пересечения нерегулируемого железнодорожного переезда не успел завершить маневр. Удар пришелся на заднюю часть транспортного средства. Полицейское следствие возбудило дело по ст. 264 УК РФ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, согласно последним уточненным данным, в результате столкновения пострадали 16 человек, семь из них находятся в тяжелом состоянии. Жертвой ДТП стал один пассажир.

Татьяна Титаева