Число пострадавших в результате ДТП на переезде в Ленобласти увеличилось до 16

Из-за столкновения грузового железнодорожного состава с туристическим автобусом пострадали 16 человек. Актуальной информацией по происшествию поделились в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Утренняя авария на переезде в Лодейнопольском районе унесла жизнь одного человека. В комитете по здравоохранению уточнили, что семь пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

«Бригады скорой помощи транспортируют пострадавших в Лодейнопольскую и Волховскую больницу. Вертолеты санавиации задействованы в доставке пострадавших в Ленинградскую областную клиническую больницу»,— добавили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автобус и грузовой поезд столкнулись утром 4 августа на переезде станции Инема. В обстоятельствах ДТП разбирается Северо-Западная транспортная прокуратура.

Татьяна Титаева