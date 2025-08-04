WSJ: Китай ограничил поставки редкоземельных металлов для западного ВПК

Китай ограничивает поставки важнейших минералов западным производителям оборонной продукции, что приводит к задержкам в производстве. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в компаниях. По их словам, ограничения также привели к росту цен на сырье.

В этом году на фоне роста напряженности в торговых отношениях с США Китай ужесточил контроль за экспортом редкоземельных металлов. Пекин разрешил их поставки после того, как Вашингтон в июне согласился на ряд торговых уступок. При этом страна сохранила контроль над критически важными минералами, необходимыми для оборонных целей. На Китай приходится около 90% мировых поставок редкоземельных металлов, он также занимает лидирующие позиции в производстве многих других «критически важных минералов», уточняет WSJ.

По данным отраслевых трейдеров, некоторые материалы, необходимые для оборонной промышленности, теперь продаются в пять и более раз дороже. Одна неназванная компания рассказала, что недавно ей предложили купить самарий — металл, необходимый для производства магнитов, способных выдерживать экстремальные температуры двигателей реактивных истребителей, — по цене в 60 раз выше стандартной. Это в свою очередь приводит к росту стоимости оборонных систем, отмечают поставщики и руководители оборонных предприятий.

Вашингтон и Пекин заключили торговую сделку в конце июня. Министр торговли США Говард Латник говорил, что соглашение предполагает снятие экспортного контроля КНР с поставок редкоземельных металлов.

Подробности — в материале «Ъ» «Соглашение о неясном будущем».