Два человека погибли в Ленобласти при столкновении грузового поезда с автобусом

На станции Инема в Ленинградской области произошла авария со смертельным исходом. Причиной стало столкновение грузового железнодорожного состава с экскурсионным автобусом, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В Октябрьской железной дороге подтвердили сведения о гибели двух человек. Еще десять туристов пострадали. Авария не привела к сходу подвижного состава.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось»,— добавили в пресс-службе ОЖД.

Обстоятельства аварии выясняет Северо-Западная транспортная прокуратура.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что количество аварий на переездах ОЖД сократилось на 40% в первом полугодии.

Татьяна Титаева