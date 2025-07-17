Количество аварий на переездах ОЖД сократилось на 40% в первом полугодии

По итогам первого полугодия 2025 года количество аварийных ситуаций на переездах Октябрьской железной дороги сократилось на 40% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В пресс-службе ОЖД отчитались о том, сколько ДТП произошло с начала года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В границах ОЖД самые законопослушные водители бы в Санкт-Петербурге, Псковской, Новгородской, Тверской, Московской, Вологодской областях и в Республике Карелия. В этих регионах на переездах не зафиксировано ни одного ДТП.

Пять дорожных инцидентов за полугодие произошли в Ленобласти. Это привело к травмированию четырех человек, в дальнейшем двое погибли. В Мурманской области выявили одно ДТП. В этих случаях водители проехали на запрещающий сигнал светофора.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что подросток попал в больницу, угодив под колеса электрички на ж/д станции Ржевка.

Татьяна Титаева