Хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет Алсу

Главным хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет певица Алсу, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. В этом году праздник пройдет 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Алсу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Алсу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В рамках празднования 302-летия города пройдут концерты, спектакли, выставки, соревнования, фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест» и традиционные мероприятия — городская свадьба и награждение победительницы конкурса «Мисс Екатеринбург – 2025». «Завершится празднование красочным фейерверком, который начнется в 22:30 в акватории городского пруда»,— добавил Алексей Орлов.

Напомним, в честь праздника в Екатеринбурге 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки. Праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 9 августа и продлится две недели, жителей и гостей города ждут более 300 мероприятий. Главным звездами Дня города станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК».

Ирина Пичурина