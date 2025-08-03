В День города в Екатеринбурге пройдет спортивный фестиваль «Энергия РМК»

В Екатеринбурге 16 и 17 августа, когда будет отмечаться День города, пройдет спортивный фестиваль «Энергия РМК». Все мероприятия будут проходить в новом квартале «Архангел Михаил» рядом с ТРЦ «Мега».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец Иван Штырков (Уральский Халк) будет одной из звезд фестиваля "Энергия РМК"

Фото: Юлия Сивкова, Коммерсантъ Боец Иван Штырков (Уральский Халк) будет одной из звезд фестиваля "Энергия РМК"

Фото: Юлия Сивкова, Коммерсантъ

В первый день на сцене фестиваля выступят хедлайнеры Мот, Big Baby Tape, Gayazovs brothers, Mary Gu, Леша Свик, Jakone&Kiliana. Ведущими на площадке будут комик и телеведущая Ольга Парфенюк и комедийный дуэт «Чехов и Кукота».

В рамках фестиваля будет открыт новый скейт-парк RCC Extreme. Как рассказала на пресс-конференции руководитель проекта Анна Еременко, по этому случаю пройдут первенство России по BMX, чемпионат России по самокату и зрелищные шоу от лучших райдеров. Торжественное открытие состоится с авиашоу, выступлением парашютистов и мотофристайлом от FMX13.

К «Энергии РМК» будет добавлен турнир по профессиональному кикбоксингу в маленьких перчатках RCC Fair Fight 32. На нем проведут бой в полутяжелом весе звезда ММА Иван Штырков (Уральский Халк) и экс-боец UFC Армен Петросян. Главным событием турнира станет титульный бой в тяжелом весе между Никитой Козловым и Никитой Варягом, которые проведут пять раундов за звание чемпиона и первое место в рейтинге P4P организации.

Автогонщик и призер ралли «Дакар» Сергей Корякин станет ведущим на площадке с выставкой коллекционных моделей гоночного транспорта «Дакар» и проведет обучающие интерактивы для детей. «Я буду рассказывать про то, как это все работает. Мы обучаем ездить на квадроциклах, рассказываем правила безопасности, одеваем экипировку, тем самым прививая культуру безопасного вождения»,— пояснил он.

София Паникова