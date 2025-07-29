В День города в Екатеринбурге общественный транспорт будет бесплатным

В Екатеринбурге в честь празднования 302-летия города 16 августа отменят плату за проезд во всех видах общественного транспорта и за уличные парковки, написал в Telegram-канале мэр Алексей Орлов по итогам заседания оргкомитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По его словам, праздничная программа, посвященная Дню города, стартует 9 августа и продлится две недели. Жителей и гостей города ждут более 300 мероприятий: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки и спортивные состязания. Они пройдут под эгидой Года защитника Отечества. Главным звездами Дня города станут Леша Свик, Мот, Gayazov brothers и Big Baby Tape — они выступят в рамках фестиваля «Энергия РМК».

Власти Екатеринбурга не в первый раз предоставляют бесплатный проезд во время массовых мероприятий. Так, в День Победы правом бесплатного проезда в городском наземном транспорте воспользовались более 300 тысяч пассажиров.

Полина Бабинцева