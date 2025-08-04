Глава Воронежской области сообщил о перехвате дронов над регионом

Средства ПВО сбили несколько беспилотников над Воронежем в ночь на 4 августа, сообщил губернатор области Александр Гусев. Точное количество сбитых дронов не уточняется, пострадавших и повреждений нет.

Господин Гусев добавил, что угроза атаки дронов в Воронеже сохраняется.

Прошлой ночью над регионами России было сбито 93 беспилотника, 18 из которых — над Воронежской областью. Тогда Александр Гусев сообщал о четырех пострадавших в результате атаки.