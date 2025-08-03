93 БПЛА было сбито в ночь на 3 августа

В ночь на 3 августа с 23:30 до 05:00 мск средства ПВО сбили 93 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

60 беспилотников было уничтожено над акваторией Черного моря, 18 — над территорией Воронежской области, еще 7 — над Белгородской областью, 3 — над Брянской областью 2 — над Курской. По одному дрону было сбито над Нижегородской областью, Краснодарским краем и Крымом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о четырех пострадавших в результате атаки. В связи с угрозой атаки БПЛА также аэропорты Пскова и Сочи приостанавливали работу.