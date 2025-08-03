Двух девушек и парня задержали в Адлере за тик-ток на фоне горящей нефтебазы

Две девушки и юноша извинились на камеру после того, как сняли ролик на фоне горящей нефтебазы в Сочи. Их задержали сотрудники ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе ведомства. В отношении 20-летней девушки составили протокол об административном правонарушении.

На опубликованным МВД видео задержанные рассказали, что приехали в Сочи из Нижнего Тагила работать. Молодые люди сказали, что снимали ролик для личных целей и не хотели никого оскорбить. Одна из девушек подтвердила, что во время съемки они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Снимавшей ролик девушке вменяют административное правонарушение по статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ). Ей грозит штраф до 30 тыс. руб.

Незадолго до этого полиция Кубани начала проверку из-за видео с горящим промобъектом в Сочи, снятого двумя девушками и юношей. В ролике они танцуют на фоне пожара под трек рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».