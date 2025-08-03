МВД ищет подростков, снимавших видео на фоне горящей нефтебазы в Сочи

Полиция Кубани проводит проверку из-за видео с горящей нефтебазой в Сочи, снятого подростками. В ролике две девушки и парень танцуют на фоне пожара под трек рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Видео публиковали региональные Telegram-каналы, позже им поделилась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Авторы многих каналов осудили ролик.

ГУ МВД по Краснодарскому краю назвало подростков «отчаянными зумерами». Их действиям будет дана правовая оценка, сообщила пресс-служба ведомства. Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что девушек уже задержали.

Пожар на нефтебазе начался во время ночной атаки БПЛА. Спустя примерно 12 часов пожарные полностью ликвидировали возгорание.