Главу диаспоры вернули из розыска

В Москве задержан объявленный в розыск глава азербайджанской диаспоры на Урале Шахин Шыхлински. Его имя фигурирует в вызвавшем большой резонанс уголовном деле этнической группировки, которую обвиняют в давних убийствах и покушениях. По данным источников «Ъ-Урал», помимо этого, в отношении Шахина Шыхлински ведется расследование и по факту причинения вреда здоровью спецназовца, который участвовал ранее в его задержании, но был сбит машиной, за рулем которой находился сын лидера диаспоры Мутвалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахина Шыхлински задержали через несколько дней после того, как объявили в розыск

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахина Шыхлински задержали через несколько дней после того, как объявили в розыск

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Председатель Свердловской общественной национально-культурной организации (СООНКО) «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински был задержан в столице и уже доставлен в Екатеринбург и допрошен. Этот факт «Ъ-Урал» подтвердили источники, близкие к расследованию. Вероятно, что уже 4 августа Ленинский райсуд Екатеринбурга рассмотрит ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения. Поскольку около недели назад, как сообщал “Ъ”, Шахин Шыхлински был объявлен в розыск, скорее всего, следователь будет требовать его заключения под стражу. По данным источников «Ъ-Урал», Шахину Шыхлински вменяются в вину ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Уголовное дело этнической ОПГ, в котором фигурирует имя главы уральской азербайджанской диаспоры, вызвало большой общественный резонанс.

27 июня этого года силовики провели в Екатеринбурге масштабную операцию, в ходе которой было задержано несколько десятков человек. Большинство из них после допросов было отпущено, но во время задержаний скончались два человека. Это вызвало резкую реакцию со стороны официального Баку, а затем уже в Азербайджане последовали жесткие задержания нескольких россиян, которых обвинили в контрабанде наркотиков и других преступлениях.

Тем временем в Екатеринбурге были арестованы восемь фигурантов — Шахин Лалаев, Ахлиман Гянджиев, Азиз Аббасов, а также Камал, Аяз, Акиф, Мазахир и Бакир Сафаровы. В СКР считают, что все они были причастны к деятельности преступной группировки, на протяжении многих лет действовавшей в регионе. По данным источников «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, ОПГ занималась различной незаконной деятельностью: от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками. Следователи, по данным источников «Ъ-Урал», предполагают, что им мог покровительствовать Шахин Шыхлински, в интересах которого якобы совершались нападения на предпринимателей, «отказывающихся платить взносы».

В уголовном деле речь идет о двух убийствах и одном покушении, совершенных, по данным СКР, членами группировки.

В частности, фигурантам инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд». По данным следствия, после того как он отказался платить дань, его около кафе «Металлон» окружили несколько человек и зарезали. Тогда еще прокуратура возбуждала уголовное дело, но найти убийц не удалось.

В мае 2010 года было совершено покушение на предпринимателя Фехруза Ширинова. По данным следствия, некто Элман Сулейманов пытался его застрелить, но пистолет дал осечку, сам Фехруз Ширинов вместе со своим сыном и задержал преступника. Наконец, 8 августа 2011 года наемные убийцы пришли к дому владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. Когда киллер выстрелил бизнесмену в голову, тот успел выхватить у нападавшего пистолет и сорвать кепку и защитные очки. Через четыре дня потерпевший скончался в больнице от полученного ранения. По данным следствия, мотивом преступления стало соперничество Икрама Гаджиева за лидерство в азербайджанской диаспоре и передел сфер влияния в бизнесе.

Что касается уголовного дела по ст. 318 УК РФ, то оно было возбуждено в связи с инцидентом около ТЦ «Плаза Баку», когда правоохранительные органы задерживали Шахина Шыхлински для доставки на допрос. Глава диаспоры сидел на пассажирском месте в Gelaendewagen, а его сын и заместитель по СООНКО «Азербайджан-Урал» Мутвалы Шыхлински находился за рулем. Последний, пытаясь отъехать от спецназовцев, сбил одного из бойцов, у которого, как выяснилось позже, был зафиксирован тяжкий вред здоровью. Главу диаспоры, отметим, после допроса в качестве свидетеля тогда отпустили.

Сам Шыхлински-младший утверждал, что сбил спецназовца случайно — его напугали действия силовиков, которые выбивали стекла в машине и держали в руках оружие.

Тем не менее Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал Мутвалы Шыхлински. 30 июля Свердловский облсуд отклонил жалобу его адвоката, просившего о смягчении меры пресечения, сообщили в пресс-службе судов региона. Вину обвиняемый по-прежнему не признает.

Президент Центра культуры, молодежи и спорта азербайджанцев Свердловской области Видади Мустафаев в разговоре с «Ъ-Урал» заявил, что проживающие в регионе «азербайджанцы стали чувствовать себя свободнее» после того, как Шахина Шыхлински задержали, поскольку тот «держал их под вечным контролем». Ранее господин Мустафаев говорил “Ъ”, что, вероятнее всего, будет проведено собрание, на котором изберут нового главу азербайджанской диаспоры. «Я планирую выставить свою кандидатуру»,— добавил он.

Артем Путилов, Екатеринбург