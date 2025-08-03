В Сочи потушен пожар на нефтебазе после атаки беспилотников

Пожарные полностью ликвидировали возгорание резервуара с топливом на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщает глава города Андрей Прошунин. По данным мэра, в тушении огня принимали участие 90 пожарных, для ликвидации горения нефтепродуктов была применена пенная атака.

Пожар на нефтебазе в Адлерском районе возник в ночь на воскресенье после налета на Сочи и федеральную территорию «Сириус» украинских беспилотников. Оповещения чрезвычайных служб о возможной угрозе с воздуха начали приходить жителям Сочи в 00:10, затем в городе сработали сирены. Тревогу по беспилотной опасности отменили в 05:58.

При падении обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи загорелись две цистерны с горючим, одна из которых была потушена еще утром. Кроме того, загорелись пять гаражей на Авиационной улице, пожар был оперативно ликвидирован. При воздушной атаке на Сочи была ранена местная жительница, женщину госпитализировали с осколочными ранениями, ее жизни ничего не угрожает.

Глава Сочи Андрей Прошунин отметил, что войска ПВО и экстренные службы оперативно нейтрализуют все возникающие угрозы, благодаря этому городская инфраструктура работает штатно.

Анна Перова, Краснодар