В Горячем Ключе обрушился пролет моста над рекой Чепси

В окрестностях курорта Горячий Ключ обрушился пролет автомобильного моста. Погибших и пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Мост проходит над рекой Чепси в районе села Фанагорийское, где из-за непогоды было подтоплено 13 придомовых территорий. Через реку не могут переправиться 15 автомобилей. Их перевезут в брод на машинах высокой проходимости, когда спадет уровень воды.

Также в Горячем Ключе из затопленной местности эвакуировали группу туристов.

В Туапсинском районе из-за непогоды объявлен режим ЧС. В регионе подтоплены около 80 домов и дворов. В школах поселков Новомихайловский и Джубга открыты пункты временного размещения.