В Горячем Ключе из затопленной местности эвакуирована группа туристов

Спасатели МЧС России доставили в безопасное место группу туристов, которые отправились в поход в окрестностях курорта Горячий Ключ без согласования с экстренными службами, сообщает пресс-служба МЧС

Семнадцать человек оказались отрезанными разлившейся рекой Чепси, одна из участниц похода сломала ногу, ей оказана медицинская помощь.

По данным главы города Сергея Белопольского, резкий подъем уровня реки Чепси произошел из-за дождя и смерча, который пришел из моря и принес большое количество воды.

Придомовые территории в селе Фанагорийском подтоплены, спасатели оказывают жителям помощь. В настоящее время дождь прекратился, уровень воды начал падать.

Анна Перова, Краснодар