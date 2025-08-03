Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Все оборудование рыбзавода «Алаид» на Курилах уничтожено цунами

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на Парамушире приостановил работу. Цунами вывело из строя все оборудование предприятия. Об этом говорится в заявлении администрации Северо-Курильского района, которое приводит «РИА Новости».

120 тонн лосося и тонну гребешка, хранившиеся на заводе, смыло волной. Уничтожен склад горюче-смазочных материалов, холодильное оборудование и подразделение по пошиву рыболовных сетей. Конвейерные ленты, столярный цех, электроподстанция и грузовая техника вышли из строя. Из-за воздействия соленой воды оборудование не подлежит восстановлению, уточнили в администрации.

Сотрудники завода продолжают расчищать территорию от завалов. Размер ущерба и сроки восстановления определят после экспертизы.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. На остров Парамушир подошли четыре волны цунами, первая из которых зашла на 200 м в глубину территории. Повреждена инфраструктура порта.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».

Новости компаний Все