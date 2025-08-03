Все оборудование рыбзавода «Алаид» на Курилах уничтожено цунами

Рыбоперерабатывающий завод «Алаид» на Парамушире приостановил работу. Цунами вывело из строя все оборудование предприятия. Об этом говорится в заявлении администрации Северо-Курильского района, которое приводит «РИА Новости».

120 тонн лосося и тонну гребешка, хранившиеся на заводе, смыло волной. Уничтожен склад горюче-смазочных материалов, холодильное оборудование и подразделение по пошиву рыболовных сетей. Конвейерные ленты, столярный цех, электроподстанция и грузовая техника вышли из строя. Из-за воздействия соленой воды оборудование не подлежит восстановлению, уточнили в администрации.

Сотрудники завода продолжают расчищать территорию от завалов. Размер ущерба и сроки восстановления определят после экспертизы.

30 июля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 8,8. На остров Парамушир подошли четыре волны цунами, первая из которых зашла на 200 м в глубину территории. Повреждена инфраструктура порта.

Подробнее о землетрясении — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».