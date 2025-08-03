В аэропорту Пулково задерживаются более 30 рейсов

В аэропорту Санкт-Петербурга Пулково задерживается 31 рейс на вылет. Отменено 9 рейсов. На прилет отменено еще 9 рейсов, следует из онлайн-табло авиагавани.

Сегодня утром в Пулково вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они продлились около 1,5 часов. Пресс-служба аэропорта сообщила, что службы авиагавани и авиакомпаний работают в усиленном режиме для выполнения суточного плана полетов.

В 7:44 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил угрозу атаки БПЛА. Она была снята через 3,5 часа. По данным Минобороны, с 8.00 до 8.10 мск силы ПВО уничтожили три беспилотника над регионом. Пострадавших и разрушений нет, уточнил господин Дрозденко.