Аэропорт Пулково приостановил работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Из-за ограничений в воздушном пространстве некоторых районов Ленинградской области возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Калининграда Храброво.

В 7:44 мск губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил угрозу БПЛА в западных, южных и восточных районах региона. Возможно понижение скорости мобильного интернета.