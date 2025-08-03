В Воронежской области до четырех выросло число раненых из-за ночных атак БПЛА
Количество пострадавших при ночных атаках БПЛА на Воронежскую область выросло до четырех. Трое их них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Изначально было известно об одной раненой мирной жительнице.
79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается.
Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В муниципалитетах продолжают осмотр территорий, идет подготовка к устранению последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир и нескольких частных домов (один из них сгорел), а также шесть автомобилей. Никому из собственников не потребовалось размещение в ПВР.
Для оперативного устранения последствий атак в двух районах Воронежа решили ввести режим ЧС.