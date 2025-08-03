В Воронежской области до четырех выросло число раненых из-за ночных атак БПЛА

Количество пострадавших при ночных атаках БПЛА на Воронежскую область выросло до четырех. Трое их них госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Изначально было известно об одной раненой мирной жительнице.

79-летняя пострадавшая находится в реанимации, она в крайне тяжелом состоянии. 52-летний мужчина и 38-летняя женщина в состоянии средней степени тяжести. Личность четвертого раненого не раскрывается.

Всего ночью над Воронежем и четырьмя районами области уничтожили свыше 25 беспилотников. В муниципалитетах продолжают осмотр территорий, идет подготовка к устранению последствий. По данным мэра облцентра Сергея Петрина, в городе, предварительно, повреждено остекление девяти квартир и нескольких частных домов (один из них сгорел), а также шесть автомобилей. Никому из собственников не потребовалось размещение в ПВР.

Для оперативного устранения последствий атак в двух районах Воронежа решили ввести режим ЧС.

Фотогалерея Как выглядел левый берег Воронежа после атаки БПЛА 17 июля Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 14 Фрагменты беспилотника пробили стену и попали в окна многоэтажного дома в Левобережной части Воронежа Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Губернатор сообщил о налете в 4:01 четверга Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Были повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама, разрушена стена. Еще в двух квартирах выбило стекла. В четвертой «нарушена целостность остекления», сообщил губернатор Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Жильцы одного из подъездов были вынуждены покинуть квартиры. Для них организовали пункт временного размещения Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как убедились на месте событий корреспонденты «Ъ-Черноземье», основной удар пришелся по комнате, в которой жили дети Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Госпитализированы двое юношей 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами. Еще одна пострадавшая девушка 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног получила медицинскую помощь на месте Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Последствия атаки БПЛА на Воронеж 17 июля 2025 года Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Как уточнил позднее губернатор, всего в результате ночной атаки на Воронеж пострадали четыре человека. Четвертый пострадавший от госпитализации отказался Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков СКР будет расследовать преступления ВСУ против мирных жителей Воронежской области в связи с попаданием фрагментов БПЛА в многоэтажный дом Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Смотреть

Алина Морозова