Женщина ранена после ночной атаки БПЛА на Воронеж

После атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж в ночь на воскресенье, 3 августа, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Всего, по его данным на 02:30, ПВО уничтожило в небе над Воронежем и тремя районами Воронежской области обнаружено «около 15» БПЛА.

«По предварительным данным, в результате падения обломков БПЛА травму ноги получила женщина. Были возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Последствия на земле уточняются»,— сообщил губернатор

Места инцидентов власти не называют по соображениям безопасности. По данным губернатора, оперативные службы «уже находятся на местах падения обломков». В Воронеже и Лискинском районе сохраняется режим угрозы «непосредственной атаки БПЛА». На территории всей Воронежской области сохраняется режим опасности атаки БПЛА.

Губернатор просит воронежцев не делиться в интернете фото и видео «с последствиями работы ПВО», особенно с привязкой к местности. Увидевшие лежащий беспилотник или его фрагменты должны сообщить об этом в экстренные службы по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам

Режим тревоги в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА в Воронеже был объявлен в 00:13. В городе в ночь на воскресенье звучали сирены.

С 20:00 до 23:25 субботы, 2 августа, 41 украинский БПЛА был уничтожен над регионами РФ и Черным морем, в том числе восемь дронов — в Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Калашников