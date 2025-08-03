Гинцбург: россияне получат первую вакцину от рака в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы в России начнут вводить в экспериментальном режиме отечественную вакцину от рака. Препарат разработан для пациентов с меланомой. Об этом сообщил «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гинцбург

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Гинцбург

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

План согласован Минздравом. Вакцину можно будет получить при Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцен, а также в НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина. По словам господина Гинцбурга, новой вакциной интересуются другие страны. Уже получено около 10 таких обращений по поводу препарата.

Ранее Александр Гинцбург сообщал, что вакцина будет применяться не только для пациентов с первичной меланомой, но и для тех, кто уже прошел определенные стадии лечения.

По словам главного онколога Минздрава Андрея Каприна, создание мРНК-вакцины от онкологии для одного пациента будет стоить около 300 тыс. руб. Пациенты должны получать ее бесплатно, а государство — взять на себя все расходы, говорил господин Каприн.